Опасные для жизни котлеты обнаружили в Приморье

СЕГОДНЯ 05:24 2019-01-14T05:24:30+03:00

Информацию направили во все заинтересованные ведомства

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Приморская межобластная ветеринарная лаборатория обнаружила в котлетах из кижуча производителя из Большого Камня опасные бактерии листерии.

Пробы от партии в 60 килограммов госинспектор Россельхознадзора отбирал при производителе — индивидуальном предпринимателе. Протоколом ветеринарной лаборатории в полуфабрикатах подтверждено наличие листерии.

Это свидетельствует о нарушении правил и технологий изготовления, сроков и температуры хранения, а также о несоблюдении санитарных норм.

Информацию направили во все заинтересованные ведомства. Кроме того, её довели до производителя, чтобы предотвратить продажу небезопасной продукции.

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» сообщала, что в Приморье обнаружили партию фрикаделек с этими же болезнетворными бактериями.

Справка КП

Листерия — возбудитель смертельно опасного листериоза. Листерии считаются особо опасными, так как выживают при заморозке. Для снижения риска заболевания листериозом надо подвергать пищу тщательной термообработке.