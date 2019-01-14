2019-01-14T05:24:30+03:00
Происшествия

Опасные для жизни котлеты обнаружили в Приморье

Информацию направили во все заинтересованные ведомства
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - КПфото - КП
Изменить размер текста:

Приморская межобластная ветеринарная лаборатория обнаружила в котлетах из кижуча производителя из Большого Камня опасные бактерии листерии.

Пробы от партии в 60 килограммов госинспектор Россельхознадзора отбирал при производителе — индивидуальном предпринимателе. Протоколом ветеринарной лаборатории в полуфабрикатах подтверждено наличие листерии.

Это свидетельствует о нарушении правил и технологий изготовления, сроков и температуры хранения, а также о несоблюдении санитарных норм.

Информацию направили во все заинтересованные ведомства. Кроме того, её довели до производителя, чтобы предотвратить продажу небезопасной продукции.

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» сообщала, что в Приморье обнаружили партию фрикаделек с этими же болезнетворными бактериями.

Справка КП

Листерия — возбудитель смертельно опасного листериоза. Листерии считаются особо опасными, так как выживают при заморозке. Для снижения риска заболевания листериозом надо подвергать пищу тщательной термообработке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трутнев озвучил главную выгоду переноса столицы во Владивосток
Губернатор Приморья мечтает о росте строительства на 200 тысяч «квадратов» в год
Во вторник Владивосток припудрит снегом
Житель Владивостока погиб из-за курения в кровати
Тихоокеанский флот получил катер для отстрела диверсантов-подводников
Девочки нахальные, мальчики интеллигентные: пингвины прибыли в океанариум Приморья
Лесные пожары в Приморье "ушли на перерыв"
Приморцы всё чаще называют детей Артёмами и Софьями
Экс-сотрудника СИЗО Владивостока осудили за сбыт наркотиков арестантам
Жители Владивостока добились сокращения "слишком большого" детсада
Пойманный во Владивостоке рецидивист сознался во всём
Ящуру не дали распространиться по Приморью
Контрактница стала абсолютной чемпионкой ТОФ в "мужском" спорте