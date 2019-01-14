2019-01-14T07:34:10+03:00
Происшествия

Житель Владивостока погиб из-за курения в кровати

Разведка установила, что в одной из комнат квартиры горят мебель и постельные принадлежности
Игорь СОРОКИН
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фото - архив авторафото - архив автора
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Вечером 13 января в 23:32 на пульт пожарной охраны Владивостока сообщили о пожаре в квартире многоэтажного дома на улице Карбышева.

Через 9 минут (в 23:41) на место происшествия прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению. Разведка установила, что в одной из комнат квартиры горят мебель и постельные принадлежности. Жилье заполнилось дымом.

На месте пожара обнаружили человека без признаков жизни. Его передали врачам скорой помощи, однако спасти пострадавшего не удалось.

В 23:56 пожар локализовали, в 01:05 — полностью ликвидировали. Общая площадь возгорания составила 7 метров2. К тушению привлекали 17 человек личного состава, пять единиц техники, работало два звена газодымозащитной службы.

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