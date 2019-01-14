2019-01-14T08:07:30+03:00
Общество

Во вторник Владивосток припудрит снегом

Вполне вероятно, что осадки вообще минуют краевой центр, но даже если нет - они будут крайне незначительными
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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Напомним, что в минувшие выходные погодная ситуация в Приморье была спокойной. Осадков в регионе так и не выпало.

В ночь на субботу под влиянием повышенного давления температура воздуха составляла −14... −29°С, на побережье −7... −11°С. В дальнейшем давление над краем стало падать и ночи становились теплее на 1–3 градуса. Дневной фон температуры был однородным: −1... −9°С, местами на юге воздух прогревался до +3°С.

Сегодня, 14 января, в крае существенных осадков не ожидается. Температура воздуха останется в тех же пределах.

В ближайшие сутки из Китая на Приморье сместится неглубокий циклон. В отдельных районах пройдёт небольшой снег. В условиях облачной погоды ночь станет ещё теплее, а день — прохладнее.

Ночью и утром во вторник, 15 января, в городе возможен слабый снег. Минимальная температура воздуха −5... −8°С. Днём усилится северный ветер, максимальная температура не слишком превысит ночную.

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