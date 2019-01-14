Губернатор Приморья мечтает о росте строительства на 200 тысяч «квадратов» в год

СЕГОДНЯ 08:54 2019-01-14T08:54:25+03:00

За пять лет надо изменить дорожную, коммунальную, строительную инфраструктуру Приморья

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До 10 апреля у Приморья должен появиться комплекс мероприятий по ремонту и строительству объектов дорожной и коммунальной инфраструктуры. Такое поручение губернатор Олег Кожемяко дал в понедельник, 14 января.

Глава региона подчеркнул, что за пять лет надо изменить дорожную, коммунальную, строительную инфраструктуру Приморья.

«Мы встречались с населением, разработали общие планы, поручения, сейчас приводим их в порядок. На этой базе надо разработать комплекс мероприятий по ремонту дорог, мостов, объектов ЖКХ», — заявил губернатор.

Кожемяко подчеркнул то, что темпы работ должны расти с каждым годом. К примеру, если сегодня в Приморье строят 400 тысяч квадратных метров жилья, то с каждым годом этот показатель нужно наращивать на 200 тысяч.

Параллельно этой работе муниципалитеты защитят планы по исполнению наказов и поручений.

«Я сам буду присутствовать на защите, чтобы они были корректными, не звучало несбыточных решений», — заявил Кожемяко.