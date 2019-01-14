Трутнев озвучил главную выгоду переноса столицы во Владивосток

СЕГОДНЯ 09:36 2019-01-14T09:36:55+03:00

Смысл в том, что органы власти и надзорные ведомства станут ближе к реальным инвесторам, которых притягивает именно центр Приморья

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Присвоение Владивостоку статуса административного центра ДФО приблизит контрольно-надзорные и административные структуры к инвестпроектам, считает вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

«Сегодня большая часть инвестиций — около 60% — приходит во Владивосток. И их надо обслуживать, создавать условия, предоставлять землю, разрешения, энергетику, строить дороги. Чем быстрее и эффективнее мы будем работать, тем конкурентнее будет наше инвестпространство», — отметил Трутнев в интервью «Российской газете».

По словам вице-премьера, информация о том, что на какой-то конкретной территории бизнес получает поддержку и льготы, расходится в деловой среде моментально.

«Люди оперативно информируют друг друга: да, здесь действительно помогают, а вот там просто болтают. И от этого зависит, придут или не придут к нам инвесторы. У нас, слава богу, пока инвестиционный поток не иссякает. Количество проектов увеличивается, их общее число уже приближается к полутора тысячам. Наверное, не проходит недели, чтобы я не встречался с двумя-тремя новыми инвесторами», — рассказал полпред.

Напомним, что президент Владимир Путин подписал указ о переносе центра Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток в середине декабря 2018 года.

Ранее «Комсомольская правда - Владивосток» писала, что по мнению Трутнева, перенос административного центра во Владивосток позволит сменить «приросшую к креслам» номенклатуру чиновников.