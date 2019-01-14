Мэрия Владивостока готовится распоряжаться «ничьей» землей

СЕГОДНЯ 10:40 2019-01-14T10:40:12+03:00

Уже с 1 мая мэрия будет предоставлять на территории Владивостокского городского округа земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена

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В мэрии Владивостока создают структуру, которая примет все полномочия по управлению и распоряжению земельными участками, госсобственность на которые не разграничена.

Напомним, такие полномочия переданы мэрии краевым законом. Прежде эти вопросы находились в ведении краевого департамента земельных и имущественных отношений.

Закон вступил в силу с 1 января 2019 года, при этом на территории Владивостокского городского округа с 1 января до 1 мая 2019 года действует переходный период.

Как уточняют специалисты, уже с 1 мая мэрия будет предоставлять на территории Владивостокского городского округа земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, — на торгах или без них. Также в полномочиях — организация аукционов по продаже в собственность или на право аренды таких участков, перевод таких земель из одной категории в другую, изменение вида разрешенного использования, ведение реестра договоров и ряд других.

Во время переходного периода предстоит активная работа по передаче из краевого департамента в администрацию Владивостока всех необходимых документов. В том числе — действующих договоров аренды и безвозмездного пользования на земельные участки.

Также необходимо разработать все регламентирующие документы, принять на работу специалистов, наладить рабочие процессы, которые позволят управлять и распоряжаться землей по изменившемуся закону.