Пропавшего дайвера ищут в акватории Владивостока

СЕГОДНЯ 11:06 2019-01-14T11:06:32+03:00

Молодой мужчина погружался 11 января, но с тех пор его никто не видел

Изменить размер текста: A A

Во Владивостоке в акватории Амурского залива ищут пропавшего дайвера.

12 января в 10:00 поступило сообщение о том, что надо помочь в поиске 29-летнего гражданина, который предположительно 11 января утонул при погружении в районе Токаревской кошки.

На место поисковых работ отправилась группа спасателей краевой поисковой спасательной службы. Спасатели дважды спускались и обследовали дно поисковой камерой.

13 января поиски продолжились. Проведён спуск, дно еще раз обследовано с лодки поисковой камерой.

14 января для помощи в поисках прибыла группа водолазов владивостокского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС.

Спасатели ведут поиск при помощи подводной видеокамеры и необходимого водолазного снаряжения. Всего задействовано пять человек и единица техники.