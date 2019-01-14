Пропавшего дайвера ищут в акватории Владивостока
Во Владивостоке в акватории Амурского залива ищут пропавшего дайвера.
12 января в 10:00 поступило сообщение о том, что надо помочь в поиске 29-летнего гражданина, который предположительно 11 января утонул при погружении в районе Токаревской кошки.
На место поисковых работ отправилась группа спасателей краевой поисковой спасательной службы. Спасатели дважды спускались и обследовали дно поисковой камерой.
13 января поиски продолжились. Проведён спуск, дно еще раз обследовано с лодки поисковой камерой.
14 января для помощи в поисках прибыла группа водолазов владивостокского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС.
Спасатели ведут поиск при помощи подводной видеокамеры и необходимого водолазного снаряжения. Всего задействовано пять человек и единица техники.