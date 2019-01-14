2019-01-14T11:06:32+03:00
Происшествия

Пропавшего дайвера ищут в акватории Владивостока

Молодой мужчина погружался 11 января, но с тех пор его никто не видел
Игорь СОРОКИН
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фото - архив авторафото - архив автора
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Во Владивостоке в акватории Амурского залива ищут пропавшего дайвера.

12 января в 10:00 поступило сообщение о том, что надо помочь в поиске 29-летнего гражданина, который предположительно 11 января утонул при погружении в районе Токаревской кошки.

На место поисковых работ отправилась группа спасателей краевой поисковой спасательной службы. Спасатели дважды спускались и обследовали дно поисковой камерой.

13 января поиски продолжились. Проведён спуск, дно еще раз обследовано с лодки поисковой камерой.

14 января для помощи в поисках прибыла группа водолазов владивостокского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС.

Спасатели ведут поиск при помощи подводной видеокамеры и необходимого водолазного снаряжения. Всего задействовано пять человек и единица техники.

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