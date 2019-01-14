2019-01-14T11:35:58+03:00
Происшествия

Житель Владивостока спасался от ГИБДД и покалечил женщину

Обвиняемого взяли под стражу. В ближайшее время уголовное дело направят в суд
Игорь СОРОКИН
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фото - pixabay.comфото - pixabay.com
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Перед судом Владивостока предстанет нарушитель, спровоцировавший аварию, скрываясь от сотрудников ГИБДД.

Прокуратура Владивостока утвердила заключение по уголовному делу против горожанина, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем тяжкий вред здоровью.

По версии следствия, ноябрьским вечером 2018 года подвыпивший фигурант сел за руль арендованного автомобиля.

Водителя заметили полицейские, дав ему сигнал остановиться. Проигнорировав их требования, мужчина продолжил движение. Началась погоня.

Уходя от преследования и превысив скорость, злоумышленник выехал на встречную полосу в районе улицы Всеволода Сибирцева. Там он столкнулся с легковым автомобилем. В результате находившаяся во встречном авто потерпевшая получила тяжелую травму головы.

Обвиняемого взяли под стражу. В ближайшее время уголовное дело направят в суд.

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