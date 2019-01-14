В Приморье поймали разбойника, грабившего букмекеров и кредиторов
В Приморье задержаны подозреваемые в серии разбоев.
Сотрудники ОМВД по Артему задержали троих подозреваемых в серии нападений на офисы микрофинансовых компаний и букмекерскую контору.
«На протяжении двух недель в дежурную часть полиции поступило три сообщения о разбоях. Установлено, что злоумышленник врывался в помещения на улицах Орловской, Фрунзе и на площади Ленина в Артеме и, угрожая оружием, похищал наличность. Одно из нападений зафиксировали камеры», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждены уголовные дела. В результате сотрудники уголовного розыска задержали судимого 25-летнего горожанина и двоих его сообщников.
В ходе обыска изъяты обрез охотничьего ружья и пистолет. Фигурантов заключили под стражу. Сейчас уголовные дела объединены в одно производство, предварительное расследование продолжается.