2019-01-14T14:14:14+03:00
Происшествия

В Приморье поймали разбойника, грабившего букмекеров и кредиторов

Злоумышленник врывался в помещения на улицах Орловской, Фрунзе и на площади Ленина в Артеме и, угрожая оружием, похищал наличность
Игорь СОРОКИН
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фото - ОМВД по Артемуфото - ОМВД по Артему
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В Приморье задержаны подозреваемые в серии разбоев.

Сотрудники ОМВД по Артему задержали троих подозреваемых в серии нападений на офисы микрофинансовых компаний и букмекерскую контору.

«На протяжении двух недель в дежурную часть полиции поступило три сообщения о разбоях. Установлено, что злоумышленник врывался в помещения на улицах Орловской, Фрунзе и на площади Ленина в Артеме и, угрожая оружием, похищал наличность. Одно из нападений зафиксировали камеры», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждены уголовные дела. В результате сотрудники уголовного розыска задержали судимого 25-летнего горожанина и двоих его сообщников.

В ходе обыска изъяты обрез охотничьего ружья и пистолет. Фигурантов заключили под стражу. Сейчас уголовные дела объединены в одно производство, предварительное расследование продолжается.

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