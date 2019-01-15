2019-01-15T00:08:38+03:00
Общество

В Приморье наконец выпадет снег

Сегодня днём ожидаются небольшие осадки
Софья КУЧИНА
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Фото: http://u-f.ru/article/new_year/u28/2017/12/15/248228Фото: http://u-f.ru/article/new_year/u28/2017/12/15/248228
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Сегодня, 15 января, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. Облачно, небольшой снег, сообщает Примпогода. Ветер северо-западный умеренный, днем сильный. Температура воздуха ночью -5...-22°C, днем -1...-10°C.

Во Владивостоке облачно, во второй половине ночи и утром слабый снег. Ветер северо-западный умеренный до сильного, днем сильный. Температура воздуха ночью -5...-7°C, днем -4...-6C.

В Уссурийске облачно, ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер слабый, днем северо-западный умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха ночью -10...-12°C, днем -4...-6°C.

В Находке облачно, ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха ночью -4...-6°C, днем -1...-3°C.

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