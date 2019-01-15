За дерзкое ограбление лимонадного завода приморцы поплатились свободой

СЕГОДНЯ 03:30 2019-01-15T03:30:07+03:00

Один из воров держал сторожа, пока остальные добывали сейф с деньгами

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Трое жителей Артёма поплатились свободой за дерзкое ограбление. Как установлено в суде, в мае 2018 года они решили похитить сейф с деньгами из кабинета бухгалтерии ООО «Артемовский квас - лимонадный завод».

Мужчины проникли на территорию завода и пытались открыть окно в кабинете бухгалтерии – тот находился на первом этаже. В этот момент их и заметил сторож данного предприятия, а они его. Тогда, чтобы завершить начатое, один из злоумышленников скрутил сторожа, а двое других сделали, что запланировали. Стоимость похищенного сейфа составила свыше 10 тысяч рублей, внутри находилось около 64 тысяч рублей.

Грабители погрузили добычу в припаркованный автомобиль, отобрали у сторожа сотовый телефон. Стоимостью 15 тысяч рублей и скрылись.

Подсудимых признали виновными. С учётом отягчающего обстоятельства (рецидива преступлений, и его роли в содеянном) одному из воров назначили 2 года 10 месяцев колонии строгого режима. Оба его соучастника получили по 2 года 2 месяца и 2 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком.

Приговор вступил в законную силу.