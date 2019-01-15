Автогрейдеры и бульдозеры готовы бороться с последствиями снегопада в Приморье

СЕГОДНЯ 04:06 2019-01-15T04:06:45+03:00

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15 января в Приморье наконец начал идти долгожданный снег. Дорожные службы региона оказались в полной боевой готовности к удару стихии, сообщает Примавтодор. Более 350 машин уже вышли патрулировать краевые трассы. Автогрейдеры, коммунально-дорожные машины, тракторы, экскаваторы, погрузчики и бульдозеры готовы расчищать последствия снегопада. Дорожники передают, что на складах достаточно песко-солевой смеси, а на перевалы и опасные участки скоро направят тяжелую технику. На скоростных трассах в пригороде Владивостока используют специальный жидкий реагент.

Пресс-служба администрации края просит автолюбителей воздержаться от поездок на личном транспорте. Такая мера не только обеспечит личную безопасность, но и поспособствует оперативной и качественной работе снегоуборочной техники.

Тем, кто сегодня за рулём необходимо соблюдать дистанцию, заранее снижать скорость, приближаясь к автобусным остановкам и пешеходным переходам, а также не парковаться на обочинах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.