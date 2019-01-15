Смерть возле «Коврижки»: житель Владивостока провалился под лед близ острова Скребцова

СЕГОДНЯ 04:53 2019-01-15T05:07:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Приморье еще одна зимняя рыбалка закончилась трагедией. Недалеко от Владивостока утонул рыбак.

Несчастный случай произошел накануне. Житель приморской столицы решил выйти на лед Амурского залива, чтобы наловить наваги. Рыбак добрел по льду до острова Скребцова (в народе его называют «Коврижкой»). Однако удача в роковой день была не на стороне мужчины: в какой-то момент лед под ним треснул, и приморец быстро ушел под воду.

Очевидцы сразу сообщили о произошедшем в приморское управление МЧС. Как сообщили в пресс-службе ведомства, вызов поступил в 11:43. На место происшествия вскоре прибыли спасатели. В 12:40 тело утонувшего рыбака подняли наверх. Его передали сотрудникам полиции. Сейчас во всех обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Как сообщил пресс-секретарь приморского управления МЧС Михаил Исаметов, в спасательных работах задействовали 10 человек личного состава и 4 единицы техники.

Стоит отметить, что в этом году приморская зима выдалась на удивление теплой. Из-за этого лед на большинстве водоемов края до сих пор тонкий. Выходить и выезжать на него просто опасно. Это, впрочем, не останавливает любителей зимней рыбалки: они то и дело проваливаются на своих машинах. Порой такие происшествия заканчиваются очень печально. Так, в конце декабря на реке Раздольная утонул ребенок, отправившийся с родителями за корюшкой. Машина, в которой находились четыре взрослых и ребенок (сын одного из рыбаков) выехала на лед. Машина провалилась. Взрослым удалось спастись, но ребенка они вытащить не смогли.