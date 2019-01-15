2019-01-15T05:54:03+03:00
Общество

В Приморье снова выросла сумма регионального маткапитала

В этом году «стоимость» сертификата на выплату составила 178 тысяч рублей
Софья КУЧИНА
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Фото: https://woman.rambler.ru/children/39173962-materinskiy-kapital-chto-novogo-v-2018-godu/Фото: https://woman.rambler.ru/children/39173962-materinskiy-kapital-chto-novogo-v-2018-godu/
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Как известно, родители могут расходовать выплату на улучшение жилищных условий: ремонт или покупку жилья. С помощью этих денег многодетные родители могут оплачивать медицинские, образовательные и другие услуги.

- 10 процентов оставшихся средств могут быть использованы на цели, не предусмотренные в краевом законе, - уточнила и.о. директора департамента труда и социального развития Светлана Красицкая.

В 2019 году на эту меру социальной поддержки семей с детьми в региональном бюджете предусмотрели 328,3 миллиона рублей. В этом году «стоимость» сертификата проиндексировали, теперь она составляет почти 178 тысяч рублей.

«КП» напоминает: региональный материнский капитал семьям, в которых появился третий (последующий) ребёнок, в Приморье стали выплачивать с 2013 года. Семьи, в которых родился второй ребёнок, получают федеральный сертификат на материнский капитал в отделениях пенсионного фонда.

С прошлогог года семьи с низким доходом, в которых появился второй ребёнок, получают ежемесячную выплату из этих средств. Такое право они получают, если доход на одного члена семьи не превышает 1,5-кратный прожиточный минимум трудоспособного гражданина. За это время выплату оформили около 800 семей, ей размер составил 3 553 рубля. В 2019 эта сумма выросла до 13 689 рублей.

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