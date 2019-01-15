Владельца турбазы в Приморье осудили за гибель гостя
В Хасанском районе Приморья завершился суд по делу об оказании опасных для жизни услуг.
Хасанский районный суд вынес приговор жителю Владивостока, признав того виновным в оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть человека.
Ранее сообщалось, что в конце июля 2016 года в душевой кабинке на территории турбазы в Хасанском районе нашли труп мужчины.
Как выяснилось в суде, фигурант строил базу отдыха в посёлке Славянка на берегу бухты Баклан. Не желая тратиться на фирменные водонагреватели, мужчина сам установил душевые кабинки, в двух из которых в баки для воды вмонтировал трубчатые электронагреватели.
В результате гостя, пользовавшегося душевой с неисправным нагревателем, убил электроразряд.
Вину организатор базы отдыха полностью признал. С учетом смягчающих обстоятельств, возмещения потерпевшей стороне имущественного вреда и положительных характеристик суд назначил ему 3,5 года условно с испытательным сроком на 3 года.
Кроме этого, суд удовлетворил иск потерпевшей, взыскав с осужденного порядка 960 тысяч рублей в счет морального вреда. Имущество фигуранта арестовано.