Нарушивших границу китайских контрабандистов посадили в Приморье

СЕГОДНЯ 06:32 2019-01-15T06:38:00+03:00

Нарушители действовали на свой страх и риск не за просто так, а за обещанное вознаграждение

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В Приморье осуждены китайцы-контрабандисты, пытавшиеся перейти российскую границу вне пункта пропуска.

Хасанский суд завершил слушания по уголовному делу против двоих граждан Китая. Как установлено в суде, фигуранты, скрываясь от пограничников и не имея при себе документов, пытались пересечь госграницу севернее поселка Камышовый (район Краскино).

Целью китайцев было пронести в обход пограничников и таможни партию сушеного трепанга. За это на родине их ждало вознаграждение.

Когда сотрудники погрануправления ФСБ по Приморскому краю засекли нарушителей, те попытались скрыться, однако были задержаны.

Суд признал обоих виновными. С учетом изменений, внесенных краевым судом, подсудимые приговорены к 2 годам 10 месяцам лишения свободы каждый с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор считается вступившим в силу.