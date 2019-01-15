Нарушивших границу китайских контрабандистов посадили в Приморье
В Приморье осуждены китайцы-контрабандисты, пытавшиеся перейти российскую границу вне пункта пропуска.
Хасанский суд завершил слушания по уголовному делу против двоих граждан Китая. Как установлено в суде, фигуранты, скрываясь от пограничников и не имея при себе документов, пытались пересечь госграницу севернее поселка Камышовый (район Краскино).
Целью китайцев было пронести в обход пограничников и таможни партию сушеного трепанга. За это на родине их ждало вознаграждение.
Когда сотрудники погрануправления ФСБ по Приморскому краю засекли нарушителей, те попытались скрыться, однако были задержаны.
Суд признал обоих виновными. С учетом изменений, внесенных краевым судом, подсудимые приговорены к 2 годам 10 месяцам лишения свободы каждый с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор считается вступившим в силу.