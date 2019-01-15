ГАИ Владивостока: в крови таранившего «Газель» водителя не было спиртного и наркотиков

СЕГОДНЯ 06:58 2019-01-15T06:58:58+03:00

Молодой человек получил права меньше полугода назад, однако уже приобрёл репутацию заядлого нарушителя

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Полиция продолжает проверку обстоятельств громкой автоаварии с участием маршрутной «Газели» во Владивостоке.

Как сообщала «Комсомольская правда — Владивосток», в минувшую пятницу в дежурную часть ГАИ сообщили о происшествии со многими пострадавшими по адресу Некрасовская, 38 (автобусная остановка в районе «гостинок»). На место немедленно прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС, специалисты городской службы спасения и бригады медиков.

Полицейские установили, что 23-летний водитель Toyota Crown не справился с управлением. В результате произошло столкновение с работавшей на 38-м маршруте «Газелью», а также с Toyota Land Cruiser, Mazda Axela, Lexus LS 460 и Toyota Corolla, запаркованными вдоль дороги. Маршрутка от удара опрокинулась на борт, её пассажиры выбирались через люк.

В результате различные травмы (сотрясение мозга, переломы, ушибы и ссадины) получили 16 пассажиров автобуса, в том числе двое детей. Пятеро взрослых госпитализированы в «тысячекоечную» больницу, остальных отпустили долечиваться по домам.

Сильнее всего пострадал водитель автобуса. Сейчас 48-летний мужчина находится в реанимации с тяжелой сочетанной травмой. Его состояние стабильно тяжелое.

Между тем, сам водитель Toyota Crown не пострадал. Случившееся он объясняет тем, что во время поездки на какое-то время потерял сознание. Медосвидетельствование показало отсутствие алкоголя и наркотиков в его крови. На момент ДТП его стаж вождения составлял менее полугода.

На молодого человека составили протоколы за чрезмерную тонировку автостёкол и отсутсвтие полиса ОСАГО. Как оказалось, его уже не раз привлекали к административной ответственности за нарушения правил.

Пострадавших направили на судебно-медицинские экспертизы для установления степени тяжести вреда здоровью. Назначен ряд исследований. По результатам будет принято законное решение.