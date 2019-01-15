2019-01-15T07:04:56+03:00
Общество

Дачникам Владивостока готовят мастер-классы, лекции и ценные подарки

А к сбору урожая приурочен традиционный конкурс
Максим КАВАЛЕРОВ
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В 2019-м, как и в прошлом году, во Владивостоке выберут лучших цветоводов, овощеводов и плодоводов. Фото: Vlc.ruВ 2019-м, как и в прошлом году, во Владивостоке выберут лучших цветоводов, овощеводов и плодоводов. Фото: Vlc.ru
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В 2019 году садоводов и огородников приморской столицы ждут бесплатные экскурсии в овощные и ягодные опытные станции, крестьянские хозяйства, плодовые питомники. Также предусмотрены мастер-классы и познавательные лекции по выращиванию и разведению различных культур. Деньги на это выделяют из городской казны.

Об этом на расширенной конференции садоводов и огородников Владивостока проинформировала начальник отдела по развитию общественного партнёрства Ольга Михалёва.

В начале сентября дачники также посоревнуются в традиционном конкурсе урожая. Победители и призёры огородных смотрин получат ценные подарки, а о номинациях более подробно специалисты мэрии сообщат позже.

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