Дачникам Владивостока готовят мастер-классы, лекции и ценные подарки
В 2019 году садоводов и огородников приморской столицы ждут бесплатные экскурсии в овощные и ягодные опытные станции, крестьянские хозяйства, плодовые питомники. Также предусмотрены мастер-классы и познавательные лекции по выращиванию и разведению различных культур. Деньги на это выделяют из городской казны.
Об этом на расширенной конференции садоводов и огородников Владивостока проинформировала начальник отдела по развитию общественного партнёрства Ольга Михалёва.
В начале сентября дачники также посоревнуются в традиционном конкурсе урожая. Победители и призёры огородных смотрин получат ценные подарки, а о номинациях более подробно специалисты мэрии сообщат позже.