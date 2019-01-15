2019-01-15T08:44:18+03:00
Происшествия

В Приморье водитель разбил машину с женщиной и годовалым малышом

Стаж водителя — 18 лет, за последний год он трижды привлекался за нарушение правил
Игорь СОРОКИН
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фото - ОМВД Хасанского районафото - ОМВД Хасанского района
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В Пограничном районе Приморья полиция проверяет обстоятельства ДТП с тремя пострадавшими.

В дежурную часть ОМВД по Пограничному району сообщили: легковой автомобиль врезался в дерево в районе дома № 141 на улице Советской в поселке Пограничный. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи.

По предварительным данным, 36-летний мужчина не справился с управлением Toyota Platz. В момент автоаварии помимо водителя в салоне находились двое пассажиров: 26-летняя женщина и годовалый мальчик. Ребенок был на руках у матери на заднем пассажирском сидении за водителем.

В результате все трое участников происшествия получили серьезные травмы, им потребовалась госпитализация. Пострадавшие не были пристегнуты, ребенок перевозился без детского кресла. Стаж водителя — 18 лет, за последний год он трижды привлекался за нарушение правил.

По факту идёт проверка, по результатам которой будет принято решение.

По данным Госавтоинспекции, за сутки в Приморье зарегистрировано 45 автоаварий: 38 — с материальным ущербом, семь — с пострадавшими. Погибших нет, девять человек получили травмы, в том числе два ребенка. Повреждено 83 транспортных средства.

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