2019-01-15T09:08:56+03:00
Происшествия

Россельхознадзор Приморья обездолил любителей зимней рыбалки

Японский криль многие рыбаки используют для прикорма корюшки, сезон лова которой сейчас в разгаре
Игорь СОРОКИН
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фото - РИА "Сахалин-Курилы"фото - РИА "Сахалин-Курилы"
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В рыбном порту Владивостока задержана крупная партия мороженого морского криля из Японии массой 19,4 тонн.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Приморью и Сахалинской области обнаружили нарушения Единых ветеринарно-санитарных требований, допущенные при поставке товара.

Так, инспекторы установили, что по реестру предприятий поставщик имеет право хранить продукцию, а в разрешении на ввоз и на маркировке предприятие указано как изготовитель.

На основании законодательства РФ и ЕвразЭС специалисты Управления Россельхознадзора решили запретить ввоз продукции и вернуть её в Японию.

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