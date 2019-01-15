Россельхознадзор Приморья обездолил любителей зимней рыбалки
Японский криль многие рыбаки используют для прикорма корюшки, сезон лова которой сейчас в разгаре
фото - РИА "Сахалин-Курилы"
Изменить размер текста:
В рыбном порту Владивостока задержана крупная партия мороженого морского криля из Японии массой 19,4 тонн.
Сотрудники Управления Россельхознадзора по Приморью и Сахалинской области обнаружили нарушения Единых ветеринарно-санитарных требований, допущенные при поставке товара.
Так, инспекторы установили, что по реестру предприятий поставщик имеет право хранить продукцию, а в разрешении на ввоз и на маркировке предприятие указано как изготовитель.
На основании законодательства РФ и ЕвразЭС специалисты Управления Россельхознадзора решили запретить ввоз продукции и вернуть её в Японию.