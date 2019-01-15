«Давай закурим?»: китаец вёз из Приморья медвежьи когти вместо сигарет
Шесть когтей медведя в сигаретной пачке пытался вывезти на родину китаец через пункт пропуска ДАПП Полтавка.
Уссурийские таможенники предотвратили попытку незаконного вывоза дериватов.
Гражданин КНР привлек внимание не только сотрудников, но и служебной собаки Лоры. Собаку заинтересовала куртка туриста. При досмотре в его кармане таможенники обнаружили пачку сигарет с когтями животного (предположительно медведя).
Мужчина сознался, что знал о запрете на вывоз дериватов, поэтому и спрятал когти от таможенного контроля.
Уссурийская таможня возбудила административное дело. Нарушителю грозит штраф - до трехкратного размера стоимости товаров и конфискация. Когти изъяты и направлены на экспертизу.