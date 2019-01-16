Во Владивостоке снова прекратятся осадки

СЕГОДНЯ 00:08 2019-01-16T00:08:17+03:00

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Сегодня, 16 января, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает Примпогода. Переменная облачность, на севере местами небольшой снег, вероятность 50%. Ветер северо-западный умеренный до сильного, на побережье сильный. Температура воздуха -4...-15°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный утром умеренный, днем сильный. Температура воздуха -6...-8°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -6...-8°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -4...-6°C.