2019-01-16T03:07:09+03:00
Общество

Сегодня десятки домов Владивостока останутся без воды и света

В городе отключат свет и воду
Софья КУЧИНА
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Фото: https://jkuhnya.ru/santehnika/kran/729-kak-pochinit-kran-na-kuhneФото: https://jkuhnya.ru/santehnika/kran/729-kak-pochinit-kran-na-kuhne
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Примводоканал и МУПВ ВПЭС сообщают, что сегодня часть города останется без света и воды. В разных районах города отключения продлятся до 17 часов дня. Все они связаны с ремонтными работами, в том числе и аварийными.

Электричество:

Первомайский район

Волкова ул. 3

Добровольского ул. 43, 45, 47

Первореченский район

100-летия Владивостока пр-кт 57А, 65

Амурская ул. 57

Днепровская ул. 22, 26, 32

Океанский пр-кт 117, 119, 121А

Острякова пр-кт 24, 26, 28

Советский район

Грязелечебница ул. 11/2, 9, 10, 11/6

Русская ул. 57, 85, 85А, 87, 94

Холодная вода

Первомайский район

Волкова ул. 3, 5, 7

Добровольского ул. 35, 37, 39, 41, 45, 47

Советский район

100-летия Владивостока пр-кт 146, 148 стр.2, 148 стр.3, 148 стр.4, 134А, 148 стр.5

Арсенальная ул. 15

Давыдова ул. 11, 16, 20, 22, 24, 28, 28А, 28Б, 28В, 28Д, 29, 29А, 30, 31А, 32, 33, 33А, 34, 36, 38, 7, 21, 31, 9, 9Д

Русская ул. 49, 51, 53, 53А, 53Б, 53Д

Водоснабжение:

100 летия Владивостока, 134а, 146, 148/1-148/5. Арсенальная, 11-15. Давыдова, 7-33а, 16, 20-38. Русская, 49-53д.

Волкова, 3, 5, 7. Добровольского, 35-41, 45, 47.

Братская. Горная 25.

Карла Либкнехта, 10а. Карякинская, 29. Матросская 1-я. Матросская 2-я. Матросская 5-я, 21. Муравьева Амурского, 21/23. Светланская, 183, 189-197а, 205а. Славянская, 17. Тунгусская, 20-28. Тюменская.

Некрасовская, 88а.

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