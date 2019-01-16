2019-01-16T03:21:39+03:00
Спорт

«Адмирал» вырвал победу у «Йокерита» на льду домашней арены

Итог встречи 4:1
Софья КУЧИНА
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«Адмирал» вырвал победу у «Йокерита»«Адмирал» вырвал победу у «Йокерита»Фото: primorsky.ru
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Хоккейная команда «Адмирал» наконец порадовала блестящей игрой своих болельщиков. На льду Фетисов-арены «моряки» переиграли «Йокерит» (Хельсинки). Матч регулярного чемпионата КХЛ завершился счётом 4:1 в пользу приморцев.

Не смотря на то, что счёт открыли финны, и весь первый период приморцы оборонялись, под конец второго периода легионер «Адмирала» Войтех Полак сравнял счёт.

В третьем периоде «наши» забили три шайбы в ворота противника и одержали первую домашнюю победу над «Йокеритом» в основное время.

Героями дня стали Константин Глазачев, Сергей Коньков и Александр Стрельцов, у гостей шайба на счету Никласа Йенсена.

По итогам встречи дальневосточники располагаются на последней строчке в таблице Востока. Уже завтра «Адмирал» сыграет с «Северсталью».

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