«Адмирал» вырвал победу у «Йокерита» на льду домашней арены
Хоккейная команда «Адмирал» наконец порадовала блестящей игрой своих болельщиков. На льду Фетисов-арены «моряки» переиграли «Йокерит» (Хельсинки). Матч регулярного чемпионата КХЛ завершился счётом 4:1 в пользу приморцев.
Не смотря на то, что счёт открыли финны, и весь первый период приморцы оборонялись, под конец второго периода легионер «Адмирала» Войтех Полак сравнял счёт.
В третьем периоде «наши» забили три шайбы в ворота противника и одержали первую домашнюю победу над «Йокеритом» в основное время.
Героями дня стали Константин Глазачев, Сергей Коньков и Александр Стрельцов, у гостей шайба на счету Никласа Йенсена.
По итогам встречи дальневосточники располагаются на последней строчке в таблице Востока. Уже завтра «Адмирал» сыграет с «Северсталью».