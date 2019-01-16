2019-01-16T04:04:58+03:00
Общество

Синоптики Гидрометцентра предупреждают приморцев о циклоне

Ожидается сильный ветер
Софья КУЧИНА
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Фото: https://24.kz/ru/news/sport/item/221802-iz-za-silnogo-vetra-na-oi-2018-postradali-16-chelovekФото: https://24.kz/ru/news/sport/item/221802-iz-za-silnogo-vetra-na-oi-2018-postradali-16-chelovek
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Метеорологи Гидрометцентра России предупредили приморцев об ухудшении погоды, сообщает «Комсомолка».

По словам синоптиков, циклон, пришедший с Тихого океана, продолжает усиливаться. С сегодняшнего дня прибрежные территории Дальнего Востока окажутся под воздействием циклона. Основной удар стихии придётся на Камчатку, Сахалин и Хабаровск, однако и Приморью придётся несладко. Здесь усилится ветер. 15-18 января прогнозируют ветер 15-20 м/с (16-17 января до 25 м/с).

Отметим, что Примгидромет передает на сегодня северо-западный умеренный ветер, на побережье сильный. Температура воздуха -4...-15°C.

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