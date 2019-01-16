2019-01-16T04:36:07+03:00
Общество

На следующей неделе Владивосток опять ждёт снегопад

Синоптики Gismeteo обещают осадки в среду, 23 января
Софья КУЧИНА
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Снег выпадет 23 январяСнег выпадет 23 январяФото: Максим КАВАЛЕРОВ
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Приморская погода – переменчивая и непредсказуемая вновь преподнесёт сюрприз людям. Если всю осень и половину зимы снега не было, то вторая её половина обещает быть более богатой на осадки. Метеорологический портал Gismeteo уже сообщил, что новый снегопад во Владивостоке будет уже на следующей неделе.

По словам синоптиков, снег выпадет в среду, 23 января. Количество осадков будет небольшим, днём температура воздуха будет около -4 С. Сопровождать осадки будет сильный порывистый ветер до 21 м/с.

Напомним, что метеорологи Гидрометцентра передают сильный ветер и на ближайшие пару дней.

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