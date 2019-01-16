Приморское кафе фаст-фуда осаждают бомжи

СЕГОДНЯ 05:30 2019-01-16T05:30:17+03:00

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Бездомные жители Уссурийска атаковали популярное кафе фаст-фуда. Сделать с ними ничего не могут – в то числе, владельцы заведения.

Кафе быстрого питания «Бургер Кинг» в Уссурийске оказался в центре некрасивой «мусорной» истории. В этом месяце пустырь за зданием кафе начал буквально утопать в отходах. Там едва ли не каждый день возникает свалка из пакетов, пластиковых стаканчиков и прочего мусора, остающегося от посетителей. Внимание к этому странному явлению привлек городской блогер Марк Чернослив.

Вот так выглядит пустырь за кафе по утрам. Фото: mark2_che

Как выяснилось, причиной этого беспорядка стали городские бездомные. Об этом сообщили в руководстве кафе. Бургерная на улице Некрасова стала местом настоящего паломничества бомжей.

– К сожалению, лица без определённого места жительства, которые по ночам таскают мешки с мусором из наших контейнеров. Это происходит уже не в первый раз. Наши сотрудники всегда оперативно устраняют данные «свалки». Сейчас мы принимаем меры по борьбе с данной ситуацией, – сообщила представительница заведения.

Как долго продлится противостояние бургерной и бездомных – сказать сложно. Однако в ближайшее время утренний беспорядок вокруг кафе, скорее всего, будет нормой.