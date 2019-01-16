2019-01-16T05:49:37+03:00
Общество

Четырёхполосную развязку во Владивостоке построят якуты

Узел свяжет Зелёный угол и трассу Седанка-Патрокл
Софья КУЧИНА
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Фото: vlc.ruФото: vlc.ru
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Якутская компания ООО «Доринжиниринг» подготовит проект развязки в районе Зелёного Угла, сообщает пресс-служба администрации Владивостока. В управлении дорог и благоустройства рассказали, что уже подведены итоги электронного аукциона на проектирование транспортного узла. С победителем заключат муниципальный контракт в течение десяти дней, далее начнётся работа над проектом.

Авторазвязка свяжет строящийся микрорайона Зелёный Угол с объездной трассой Седанка – б. Патрокл. К 1 июня 2019 года проектировщики должны разработать документацию строительства транспортной развязки, определив конструктивные и технологические решения, а также учесть мероприятия по охране окружающей среды. Известно, что дорога будет четырёхполосной с шириной каждой полосы 3,5 метра. Двигаться по ней можно будет со скоростью 80 км/ч.

Если проект пройдёт гоударственную экспертизу, строительство начнётся уже в 2020 году. Предполагается, что его разобьют на два этапа. Напомним, что строительство будет разбито не два этапа. Вначале специалисты устроят съезд в микрорайон Зелёный Угол при движении по автомобильной дороге п. Новый – Де-Фриз – Седанка – б. Патрокл в направлении острова Русский и выезда из микрорайона в направлении Русского острова. Второй этап - возведение непосредственно автомобильной развязки эстакадного типа, которая и обеспечит движение транспортных средств в микрорайон Зелёный Угол со стороны острова Русский и выезд из массива в направлении Седанки.

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