За продажу «красивых» телефонных номеров приморец лишится свободы

СЕГОДНЯ 06:25 2019-01-16T06:25:03+03:00

Изменить размер текста: A A

За продажу «красивых» телефонных номеров поплатится свободой житель Владивостока, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установлено в суде, специалист офиса крупной компании мобильной связи отключил от сети три сим-карты, которыми долго не пользовались владельцы. Их номера он привязал к вновь выпущенным сим-картам, а их забрал себе. Такие действия, к слову, классифицируются как неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло модификацию компьютерной информации, совершенный лицом с использованием своего служебного положения.

Подсудимого признали виновным. Приговор ещё не вступил в законную силу.