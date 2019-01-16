2019-01-16T06:25:03+03:00
Общество

За продажу «красивых» телефонных номеров приморец лишится свободы

Специалист компании сотовой связи отключил от сети давних абонентов
Софья КУЧИНА
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Фото:http://foxtime.ru/news-view/operatory-svyazi-otklyuchat-vladelcev-seryh-sim-kartФото:http://foxtime.ru/news-view/operatory-svyazi-otklyuchat-vladelcev-seryh-sim-kart
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За продажу «красивых» телефонных номеров поплатится свободой житель Владивостока, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установлено в суде, специалист офиса крупной компании мобильной связи отключил от сети три сим-карты, которыми долго не пользовались владельцы. Их номера он привязал к вновь выпущенным сим-картам, а их забрал себе. Такие действия, к слову, классифицируются как неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло модификацию компьютерной информации, совершенный лицом с использованием своего служебного положения.

Подсудимого признали виновным. Приговор ещё не вступил в законную силу.

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