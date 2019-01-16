Судебные приставы пустили с молотка здание компании-должника

СЕГОДНЯ 07:46 2019-01-16T07:46:33+03:00

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Во Владивостоке здания лишилась компания-должник. В отношении юридических лиц, руководителей фирмы у судебных приставов Приморья находились исполнительные производства о взыскании кредиторской и налоговой задолженности на сумму более 30 500 000 рублей.

Не смотря на то, что руководители компании об исполнительном производстве знали, отдавать свои долги они не планировали. По итогам поверки имущества должника, оказалось, что в собственности у компании находится нежилое здание в центре города. Судебный пристав-исполнитель наложил на него арест, однако и этот шаг не подтолкнул бизнесменов рассчитаться с долгами, хотя средства у компании на это имелись. В итоге здание продали на публичных торгах более чем за 18 000 000 рублей. Эти средства пошли на частичное погашение задолженности. Сейчас компания всё ещё остаётся должна кредиторам более 1 500 000 рублей.