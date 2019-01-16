2019-01-16T08:45:17+03:00
Общество

Заявление о банкротстве СК «Полюс» поступило в Арбитражный суд Приморья

«Юмис-Строй» требует от «Полюса» более 11 миллионов рублей
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: vlc.ruФото: vlc.ru
Изменить размер текста:

Владивостокская строительная компания ООО «Юмис-Строй» подала иск о банкротстве к ООО «Спортивный клуб «Полюс», сообщает Арбитражный суд Приморья.

Организации судятся между собой с апреля 2018 года за различные суммы. «Юмис-Строй» требует от «Полюса» более 11 миллионов рублей за строительство ледовой арены «ICE ТИГР». В свою очередь руководство «Полюса» не отрицает, что оплаты не было, однако качество работы спортивный клуб не устроило. Встречные претензии также имеют свою цену: 16 миллионов рублей.

В СК «Полюс» отмечают, что судебные разбирательства не повлияют на расписание спортивных секций и предоставление услуг населению.

Напомним, ООО «Спортивный клуб «Полюс» на 70% принадлежит ПАО «ТИГР» Сергея Дарькина, еще 30% принадлежит Константину Обновленному. Владельцем «Юмис-Строй» является Александр Терюханов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Китай тоннами закупает в Приморье кедровые орешки
В Приморье сгорел двухэтажный дом
Больше 2,5 миллионов отдали приморские курильщики за нарушения антитабачного закона
Большекаменский депутат оказался мошенником
Судебные приставы пустили с молотка здание компании-должника
За продажу «красивых» телефонных номеров приморец лишится свободы
Четырёхполосную развязку во Владивостоке спроектируют якуты
Приморское кафе фаст-фуда осаждают бомжи
На следующей неделе Владивосток опять ждёт снегопад
Синоптики Гидрометцентра предупреждают приморцев о циклоне
«Адмирал» вырвал победу у «Йокерита» на льду домашней арены
Сегодня десятки домов Владивостока останутся без воды и света
Во Владивостоке снова прекратятся осадки
«Давай закурим?»: китаец вёз из Приморья медвежьи когти вместо сигарет
Военная эстафета «Дорога Памяти» стартовала во Владивостоке
Россельхознадзор Приморья обездолил любителей зимней рыбалки
В Приморье водитель разбил машину с женщиной и годовалым малышом
Дачникам Владивостока готовят мастер-классы, лекции и ценные подарки
ГАИ Владивостока: в крови таранившего «Газель» водителя не было спиртного и наркотиков
Нарушивших границу китайских контрабандистов посадили в Приморье
Владельца турбазы в Приморье осудили за гибель гостя
Приморский депутат получил полтора года колонии за мошенничество
Трутнев рассказал о новом суде во Владивостоке
В Приморье снова выросла сумма регионального маткапитала
Смерть возле «Коврижки»: житель Владивостока провалился под лед близ острова Скребцова
Автогрейдеры и бульдозеры готовы бороться с последствиями снегопада в Приморье
За дерзкое ограбление лимонадного завода приморцы поплатились свободой