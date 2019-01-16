Заявление о банкротстве СК «Полюс» поступило в Арбитражный суд Приморья

СЕГОДНЯ 08:40 2019-01-16T08:45:17+03:00

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Владивостокская строительная компания ООО «Юмис-Строй» подала иск о банкротстве к ООО «Спортивный клуб «Полюс», сообщает Арбитражный суд Приморья.

Организации судятся между собой с апреля 2018 года за различные суммы. «Юмис-Строй» требует от «Полюса» более 11 миллионов рублей за строительство ледовой арены «ICE ТИГР». В свою очередь руководство «Полюса» не отрицает, что оплаты не было, однако качество работы спортивный клуб не устроило. Встречные претензии также имеют свою цену: 16 миллионов рублей.

В СК «Полюс» отмечают, что судебные разбирательства не повлияют на расписание спортивных секций и предоставление услуг населению.

Напомним, ООО «Спортивный клуб «Полюс» на 70% принадлежит ПАО «ТИГР» Сергея Дарькина, еще 30% принадлежит Константину Обновленному. Владельцем «Юмис-Строй» является Александр Терюханов.