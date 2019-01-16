2019-01-16T09:00:30+03:00
Общество

Большекаменский депутат оказался мошенником

Суд назначил ему 1,5 года исправительной колонии
Софья КУЧИНА
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Фото: https://potrebgid.ru/moshennik-li-vash-jurist/Фото: https://potrebgid.ru/moshennik-li-vash-jurist/
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Депутат гордумы Большого Камня получил за мошенничество 1,5 года исправительной колонии, сообщает пресс-служба приморской прокуратуры.

Как установлено в суде, обманным путём чиновник приобрёл два земельных участка по заниженной цене. Должностным лицам администрации города он предоставил поддельные документы о недвижимости, которая находится на этой земле. Эт документы и позволили купить участки по льготной цене. Городскому округу причинён ущерб свыше 882 тысяч рублей (разница между выкупной и кадастровой стоимостью участков).

Позднее эти участки купили другие люди, не зная о незаконной схеме их приобретения.

То, что мошенник – депутат гордумы стало известно в момент возбуждения уголовного дела. Фигурант добровольно исполнил исковые требования прокурора о взыскании 882 тысяч рублей в бюджет городского округа. Приговор не вступил в законную силу.

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