2019-01-16T10:28:33+03:00
Общество

Больше 2,5 миллионов отдали приморские курильщики за нарушения антитабачного закона

За привлечение подростков к курению поплатились 6 человек
Софья КУЧИНА
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Фото: http://volkov-fn.ru/methods/kak-brosit-kurit.htmlФото: http://volkov-fn.ru/methods/kak-brosit-kurit.html
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За 2018 год приморские полицейские составили 6 641 административный протокол о курении в запрещённых местах, сообщает пресс-служба краевого УМВД. Шесть человек привлекли в административной ответственности за привлечение к курению подростков. Общая сумма штрафов, которую заплатили нарушители антитабачного закона, составила 2 миллиона 727 тысяч рублей.

Мероприятия по пресечению табакокурения в общественных местах продолжаются и сейчас, предупреждает ведомство. Также, полиция напоминает, розничная торговля табачной продукцией на расстоянии менее чем сто метров от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг, запрещена в соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

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