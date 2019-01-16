Больше 2,5 миллионов отдали приморские курильщики за нарушения антитабачного закона

СЕГОДНЯ 10:28 2019-01-16T10:28:33+03:00

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За 2018 год приморские полицейские составили 6 641 административный протокол о курении в запрещённых местах, сообщает пресс-служба краевого УМВД. Шесть человек привлекли в административной ответственности за привлечение к курению подростков. Общая сумма штрафов, которую заплатили нарушители антитабачного закона, составила 2 миллиона 727 тысяч рублей.

Мероприятия по пресечению табакокурения в общественных местах продолжаются и сейчас, предупреждает ведомство. Также, полиция напоминает, розничная торговля табачной продукцией на расстоянии менее чем сто метров от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг, запрещена в соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».