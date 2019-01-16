2019-01-16T10:35:37+03:00
Общество

В Приморье сгорел двухэтажный дом

Пожарные весь день боролись с огнем
Артём КАБАНКОВ
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Дом выгорел практически полностьюДом выгорел практически полностьюФото: pixabay.com
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Сегодня Приморье отметилось серьезным пожаром. В Надеждинском районе полностью сгорел двухэтажный дом.

Инцидент произошел в поселке Шмидтовка. Пламя вспыхнуло в двухэтажном частном доме около половины двенадцатого. Как сообщили в приморском управлении МЧС, сообщение о пожаре поступило в 11:24. Уже через восемь минут на месте оказался первый пожарный расчет.

К этому времени огонь распространился уже на 190 квадратных метров. Локализовать пламя пожарные смогли только через час. Однако полностью справиться с огнем удалось только в 16:20. Борьбу с пожаром усложнял сильный ветер, который все время раздувал огонь.

Пожар в Шмидтовке, Приморье.

Дом сильно пострадал – большая его часть попросту выгорела. Как сообщают очевидцы, хозяева собирались его продавать. Вместо этого им придется заниматься восстановлением своего имущества.

Причины возгорания сейчас выясняют специалисты. Вероятнее всего, дом вспыхнул из-за короткого замыкания. Впрочем, окончательный вердикт станет известен только через пару недель.

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