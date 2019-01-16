В Приморье сгорел двухэтажный дом

СЕГОДНЯ 10:35 2019-01-16T10:35:37+03:00

Пожарные весь день боролись с огнем

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Сегодня Приморье отметилось серьезным пожаром. В Надеждинском районе полностью сгорел двухэтажный дом.

Инцидент произошел в поселке Шмидтовка. Пламя вспыхнуло в двухэтажном частном доме около половины двенадцатого. Как сообщили в приморском управлении МЧС, сообщение о пожаре поступило в 11:24. Уже через восемь минут на месте оказался первый пожарный расчет.

К этому времени огонь распространился уже на 190 квадратных метров. Локализовать пламя пожарные смогли только через час. Однако полностью справиться с огнем удалось только в 16:20. Борьбу с пожаром усложнял сильный ветер, который все время раздувал огонь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/686491" frameborder="0"></iframe> Пожар в Шмидтовке, Приморье.

Дом сильно пострадал – большая его часть попросту выгорела. Как сообщают очевидцы, хозяева собирались его продавать. Вместо этого им придется заниматься восстановлением своего имущества.

Причины возгорания сейчас выясняют специалисты. Вероятнее всего, дом вспыхнул из-за короткого замыкания. Впрочем, окончательный вердикт станет известен только через пару недель.