В Приморье сгорел двухэтажный дом
Сегодня Приморье отметилось серьезным пожаром. В Надеждинском районе полностью сгорел двухэтажный дом.
Инцидент произошел в поселке Шмидтовка. Пламя вспыхнуло в двухэтажном частном доме около половины двенадцатого. Как сообщили в приморском управлении МЧС, сообщение о пожаре поступило в 11:24. Уже через восемь минут на месте оказался первый пожарный расчет.
К этому времени огонь распространился уже на 190 квадратных метров. Локализовать пламя пожарные смогли только через час. Однако полностью справиться с огнем удалось только в 16:20. Борьбу с пожаром усложнял сильный ветер, который все время раздувал огонь.
Пожар в Шмидтовке, Приморье.
Дом сильно пострадал – большая его часть попросту выгорела. Как сообщают очевидцы, хозяева собирались его продавать. Вместо этого им придется заниматься восстановлением своего имущества.
Причины возгорания сейчас выясняют специалисты. Вероятнее всего, дом вспыхнул из-за короткого замыкания. Впрочем, окончательный вердикт станет известен только через пару недель.