Китай тоннами закупает в Приморье кедровые орешки
Общий вес экспортной продукции составил 10307 тонн
Фото: https://agronomu.com/bok/3865-chem-polezny-kedrovye-orehi.html
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В 2018 году Россельхознадзор по Приморью выдал фитосанитарные сертификаты на экспорт кедровых орехов. Общий вес партий составил 10307 тонн. По сравнению с 2017 годом это число выросло почти вдвое. Причём, 1878, только в декабре прошлого года на экспорт отправилось 4 тонны кедровых орехов.
За исключением 122,5 тонн продукта из Тывы, все орехи приморские. Единственной страной, которая закупает орехи такими партиями остаётся Китай.
При осмотре продукции ведомство не выявило каких-либо нарушений, требования страны-импортера соблюдены.