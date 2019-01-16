Китай тоннами закупает в Приморье кедровые орешки

СЕГОДНЯ 11:04 2019-01-16T11:04:22+03:00

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В 2018 году Россельхознадзор по Приморью выдал фитосанитарные сертификаты на экспорт кедровых орехов. Общий вес партий составил 10307 тонн. По сравнению с 2017 годом это число выросло почти вдвое. Причём, 1878, только в декабре прошлого года на экспорт отправилось 4 тонны кедровых орехов.

За исключением 122,5 тонн продукта из Тывы, все орехи приморские. Единственной страной, которая закупает орехи такими партиями остаётся Китай.

При осмотре продукции ведомство не выявило каких-либо нарушений, требования страны-импортера соблюдены.