2019-01-16T11:04:22+03:00
Общество

Китай тоннами закупает в Приморье кедровые орешки

Общий вес экспортной продукции составил 10307 тонн
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: https://agronomu.com/bok/3865-chem-polezny-kedrovye-orehi.htmlФото: https://agronomu.com/bok/3865-chem-polezny-kedrovye-orehi.html
Изменить размер текста:

В 2018 году Россельхознадзор по Приморью выдал фитосанитарные сертификаты на экспорт кедровых орехов. Общий вес партий составил 10307 тонн. По сравнению с 2017 годом это число выросло почти вдвое. Причём, 1878, только в декабре прошлого года на экспорт отправилось 4 тонны кедровых орехов.

За исключением 122,5 тонн продукта из Тывы, все орехи приморские. Единственной страной, которая закупает орехи такими партиями остаётся Китай.

При осмотре продукции ведомство не выявило каких-либо нарушений, требования страны-импортера соблюдены.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Приморье сгорел двухэтажный дом
Больше 2,5 миллионов отдали приморские курильщики за нарушения антитабачного закона
Большекаменский депутат оказался мошенником
Заявление о банкротстве СК «Полюс» поступило в Арбитражный суд Приморья
Судебные приставы пустили с молотка здание компании-должника
За продажу «красивых» телефонных номеров приморец лишится свободы
Четырёхполосную развязку во Владивостоке спроектируют якуты
Приморское кафе фаст-фуда осаждают бомжи
На следующей неделе Владивосток опять ждёт снегопад
Синоптики Гидрометцентра предупреждают приморцев о циклоне
«Адмирал» вырвал победу у «Йокерита» на льду домашней арены
Сегодня десятки домов Владивостока останутся без воды и света
Во Владивостоке снова прекратятся осадки
«Давай закурим?»: китаец вёз из Приморья медвежьи когти вместо сигарет
Военная эстафета «Дорога Памяти» стартовала во Владивостоке
Россельхознадзор Приморья обездолил любителей зимней рыбалки
В Приморье водитель разбил машину с женщиной и годовалым малышом
Дачникам Владивостока готовят мастер-классы, лекции и ценные подарки
ГАИ Владивостока: в крови таранившего «Газель» водителя не было спиртного и наркотиков
Нарушивших границу китайских контрабандистов посадили в Приморье
Владельца турбазы в Приморье осудили за гибель гостя
Приморский депутат получил полтора года колонии за мошенничество
Трутнев рассказал о новом суде во Владивостоке
В Приморье снова выросла сумма регионального маткапитала
Смерть возле «Коврижки»: житель Владивостока провалился под лед близ острова Скребцова
Автогрейдеры и бульдозеры готовы бороться с последствиями снегопада в Приморье
За дерзкое ограбление лимонадного завода приморцы поплатились свободой