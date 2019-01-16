2019-01-16T23:30:08+03:00
Общество

Снег выпадет в Приморье — но не во Владивостоке

Глава Примгидромета Борис Кубай заявлял, что похолодание в Приморском крае продлится до 23 января
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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Сегодня, 17 января, погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона.

Для края это означает переменную облачность, местами небольшой снег с вероятностью 40%. Ветер северо-западный сильный. Воздух −10... −21°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Воздух −12... −14°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Воздух −12... −14°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха −11... -13°C.

Напомним, ранее глава Примгидромета Борис Кубай заявлял, что похолодание в Приморском крае продлится до 23 января.

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