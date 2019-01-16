Снег выпадет в Приморье — но не во Владивостоке
Сегодня, 17 января, погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона.
Для края это означает переменную облачность, местами небольшой снег с вероятностью 40%. Ветер северо-западный сильный. Воздух −10... −21°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Воздух −12... −14°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Воздух −12... −14°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха −11... -13°C.
Напомним, ранее глава Примгидромета Борис Кубай заявлял, что похолодание в Приморском крае продлится до 23 января.