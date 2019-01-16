2019-01-16T23:57:21+03:00
Общество

Полиция Владивостока проверила сотни автостоянок: большинство - нелегалы

Полиция благодарит жителей Владивостока за активную гражданскую позицию и помощь в поддержании правопорядка
Игорь СОРОКИН
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фото - УМВД по Владивостокуфото - УМВД по Владивостоку
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Полиция Приморья продолжает работать с гражданами и общественниками, выявляя и предупреждая правонарушения, связанные с нелегальным бизнесом.

Так, во Владивостоке в 2018 году инициативные граждане помогали сотрудникам полиции в выявлении незаконных автостоянок.

Так, благодаря информации, полученной от жителей краевого центра, за 2018 год полицейские проверили 202 автостоянки. Составлены 142 протокола за предпринимательскую деятельность без лицензии, самоуправство, незаконную частную охранную деятельность. 91 из них составлен в отношении иностранцев, в основном, выходцев из Средней Азии.

Большинство правонарушителей оштрафовано.

Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконных парковок просят сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).

Телефоны дежурных частей отделов полиции УМВД России по городу Владивостоку:

Отдел полиции № 1 (Ленинский район) 226-71-71

Отдел полиции № 2 (Первомайский район) 227-65-63

Отдел полиции № 3 (Первореченский район) 240-38-65

Отдел полиции № 4 (Фрунзенский район) 265-53-41

Отдел полиции № 5 (Советский район) 232-05-26

Отдел полиции № 6 (Океанский) 238-80-03

Отдел полиции № 9 (о. Русский) 249-09-27

Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю 8(423) 240-10-00.

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