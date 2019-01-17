2019-01-17T00:26:09+03:00
Общество

Безопасные крещенские купели организуют в Приморье

Все купели согласованы с местными властями и Владивостокской епархией Русской православной церкви
Игорь СОРОКИН
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фото - АПКфото - АПК
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В этом году в Приморье определили 23 места с 18 прорубями для крещенских обрядов.

Как сообщил главный госинспектор по маломерным судам в Приморье Леонид Маковецкий, сейчас инспекторы ГИМС проверяют сходни, толщину льда в утвержденных местах купания, вместе с оперативными службами обустраивают ограждение. На всех точках будут дежурить спасатели, полицейские, медики.

«Всего в крещенских мероприятиях будет задействовано 965 человек и 112 единиц техники. По приблизительным данным количество участников купаний составит более 12 тысяч человек», — отметил Маковецкий.

Спасатели напоминают гражданам: не следует окунаться в неорганизованных купелях. Особую опасность представляет прибрежная часть Амурского залива. При купании стоит проявлять осторожность, не забывать о соблюдении культуры безопасного поведения и ни в коем случае не входить в воду пьяным.

Во Владивостоке 18 и 19 января будет организована купель на территории парка Новик (бухта Новик) на острове Русском, а также прорубь в районе Подножья и мыса Мелководный.

Также гости и жители края смогут совершить крещенские купания в Центре зимнего плавания и закаливания «Косатка ДВ» на пляже «Юбилейный» Спортивной гавани. Купания будут организованы с 7.00 18 января до 24.00 19 января.

«Подготовлена огражденная прорубь, в которой установлено три места для окунания и шесть трапов, чтобы избежать очередей. На месте будут дежурить представители охранного агентства, фельдшер. Дополнительно на улице установят теплую палатку для переодевания, учитывая большое количество людей. Посещение проруби и омовение будет совершенно бесплатное», — отметил исполнительный директор Всероссийской федерации зимнего плавания Олег Докучаев.

Также на пляже «Юбилейный» во время крещенских купаний планируется работа полевой кухни с солдатской кашей и горячим чаем.

В поселке Терней прорубь будет организована на реке Падь Устюгова, в поселке Пластун — купель в местной церкви. В Ханкайском районе устроят прорубь в селе Астраханка, в Артемовском городском округе — в селе Ясное, в поселке Лучегорск — купель на территории церкви.

В Дальнегорске обустроят прорубь на реке Рудная, в селе Чугуевка — на реке Уссури, в Спасске-Дальнем — на озере Петросянцево, в Арсеньеве — на реке Арсеньевка.

В селе Яковлевка организуют прорубь на реке Арсеньевка в районе Покровского моста, в селе Екатериновка — на реке Партизанская, в Дальнереченске — на реке Уссури.

В поселках Шкотово, Дунай и в городе Большой Камень купели организуют у местных храмов. Прорубь обустроят в поселке Соловей Ключ Надеждинского района, поселках Славянка (бухта Славянка) и Андреевка Хасанского района. В поселке Кавалерово прорубь организуют на реке Кавалеровка.

В Уссурийском городском округе будут организованы две проруби: на базе отдыха «Благодать» в селе Борисовка и в поселке Радужный.

Помимо прорубей в популярных местах отдыха купели будут организованы и в других храмах и церквях Владивостока и Приморского края.

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