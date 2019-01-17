Недешевый груз из Малайзии "завис" в порту Владивостока
Россельхознадзор приостановил ввоз в Приморье крупной партии кормовой добавки из Малайзии из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований.
Нарушения выявились на пункте пропуска во Владивостокском морском рыбном порту при ввозе кормовой добавки PALMIFAT массой 108 тонн.
Так, отсутствовало разрешения на ввоз кормовой добавки, в сертификате указана неполная информация по дате выработки продукции, а на маркировке не было информации о процентном содержании жирных кислот и применению кормовой добавки. Груз прибыл в Приморье морским транспортом из Малайзии.
После устранения нарушений груз может быть принят к дальнейшей перевозке и продаже.