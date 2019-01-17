Недешевый груз из Малайзии "завис" в порту Владивостока

СЕГОДНЯ 01:02 2019-01-17T01:03:00+03:00

После устранения нарушений груз может быть принят к дальнейшей перевозке и продаже

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Россельхознадзор приостановил ввоз в Приморье крупной партии кормовой добавки из Малайзии из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований.

Нарушения выявились на пункте пропуска во Владивостокском морском рыбном порту при ввозе кормовой добавки PALMIFAT массой 108 тонн.

Так, отсутствовало разрешения на ввоз кормовой добавки, в сертификате указана неполная информация по дате выработки продукции, а на маркировке не было информации о процентном содержании жирных кислот и применению кормовой добавки. Груз прибыл в Приморье морским транспортом из Малайзии.

После устранения нарушений груз может быть принят к дальнейшей перевозке и продаже.