Восточный военный округ впервые готовит на «Танковый биатлон» женский экипаж

СЕГОДНЯ 02:04 2019-01-17T02:04:32+03:00

За короткое время представительницам слабого пола предстоит освоить специальности командира танка, наводчика-оператора, механика-водителя

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В мотострелковом соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Бурятии, стартовала подготовка к самым зрелищным воинским конкурсам «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Планируется, что в 2019 году в конкурсе «Танковый биатлон» впервые примут участие экипажи, полностью сформированные из женщин.

Подготовка кандидаток к этапам престижного конкурса началась с теоретических занятий по изучению основных узлов и агрегатов боевых машин и обучению на мультимедийных тренажерах. За короткое время представительницам слабого пола предстоит освоить специальности командира танка, наводчика-оператора, механика-водителя.

По окончанию обучения будут определены лучшие кандидатки для участия в отборочном этапе конкурса.

Стоит отметить, что подготовка женских танковых экипажей будет проходить под чутким руководством чемпионов международного этапа «Танковый биатлон-2018». Они поделятся с кандидатами практическими навыками управления вооружением боевой машины, опытом преодоления препятствий. Впервые окружные этапы конкурсов состоится на полигоне Восточного военного округа «Бурдуны» в Бурятии.

Напомним, что победителями международного этапа конкурса «Танковый биатлон» в 2018 году стали военнослужащие танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия.