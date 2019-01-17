2019-01-17T02:50:34+03:00
Общество

От жительницы Приморья потребовали вернуть выплаченное пособие на ребенка

Если бы не вмешательство прокурора района, девушка не смогла бы защитить свои права
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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В Приморье после вмешательства прокуратуры восстановлены права молодой матери на социальную поддержку.

Прокуратура Пожарского района провела проверку по жалобе местной жительницы, сообщившей, что ей перестали выплачивать ежемесячную в сумму по случаю рождения ребенка.

Проверка подтвердила доводы заявительницы. Более того, выяснилось, что молодой матери предложено добровольно вернуть уже выплаченные деньги — более 40 тысяч рублей.

Установлено, что прекращение выплат обосновывалось отсутствие свидетельства о месте регистрации получательницы. Между тем, такие действия противоречат требованиям Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Для восстановления прав молодой матери прокурор района внес представление об устранении нарушения закона в адрес руководителя районного отдела краевого департамента труда и соцразвития.

Представление рассмотрено и удовлетворено. Во исполнение требований прокурора ежемесячные выплаты возобновлены.

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