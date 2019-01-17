На жильё сирот-очередников Приморье потратит более 800 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 03:51 2019-01-17T03:51:46+03:00

Если раньше закупкой жилых помещений занимался департамент земельных и имущественных отношений, то теперь эти полномочия переданы муниципалитетам

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В Приморье предусмотрели около 800 миллионов рублей на обеспечение жильем детей-сирот.

После освоения суммы соответствующая строка краевого бюджета может быть увеличена. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко во время совещания с главами муниципалитетов Приморья.

Глава региона отметил, что сейчас в сводный список сирот, имеющих право на получение жилья на территории Приморья, включены 7 322 человека, из них более 5,5 тысяч достигли совершеннолетия. Чтобы как можно скорее решить наболевший вопрос и предоставить им жилплощадь, в конце 2018 года приняли краевой закон, который наделил органы местного самоуправления правом приобретать и строить такое жилье.

По словам Кожемяко, сейчас субсидии муниципалитетам уже распределены. Губернатор поручил главам территорий в кратчайшие сроки передать в администрацию края все данные для получения денег и организации конкурсов.

«Около 795 миллионов рублей в течение первых четырех месяцев вы должны истратить и приобрести жилье. После того, как эти деньги будут освоены, мы, безусловно, будем добавлять, чтобы максимально обеспечить жильем детей-сирот», — подчеркнул он.

Отмечено, что на первом этапе основное внимание муниципалитеты будут уделять приобретению готового жилья. Однако также будет организована работа по достройке, реконструкции или капитальному ремонту жилых помещений, подходящих под расселение очередников.

В завершение совещания глава региона акцентировал внимание руководителей муниципалитетов на недопустимости предоставления детям-сиротам некачественных помещений и необходимости личного контроля за этой работой.

«Мы платим „живые“ денежные средства, государственные, поэтому за эти деньги должны быть предоставлены качественная услуга и качественная квартира. Жилье должно отвечать всем требованиям. Давайте работать так, как будто вы себе берете эту квартиру, тогда будет все нормально», — подчеркнул он..