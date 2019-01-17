Школьника из Приморья помогли поймать вора-рецидивиста

СЕГОДНЯ 04:21 2019-01-17T04:21:56+03:00

В Приморье полицейские поощрили школьников за помощь в раскрытии кражи

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Замначальника УМВД по Приморскому краю Сергей Бартковский с начальником Управления по работе с личным составом Игорем Кокоза наградили школьников за помощь в раскрытии кражи.

Ранее в дежурную часть МО МВД «Арсеньевский» поступило сообщение о том, что в селе Озерное Яковлевского района неизвестный проник в частный дом и похитил плазменный телевизор.

Спустя некоторое время двое 12-летних школьников Анатолий Катаманов и Алексей Хан обнаружили под мостом телевизор и телетюнер. Ребята сфотографировали имущество и передали информацию в полицию.

Благодаря бдительности школьников сотрудникам уголовного розыска удалось задержать с поличным судимого 29-летнего жителя села Яблоновка. В отделе полиции задержанный признался в содеянном. Против него возбудили уголовное дело.

За неравнодушие и решительность полицейские поблагодарили учеников 7-го класса средней школы №1 из села Новосысоевка Анатолия Катаманова и Алексея Хана, вручив им памятные подарки и благодарственные письма.