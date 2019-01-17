ГАИ: по штрафам с фоторадаров приморцы заплатили больше миллиарда

СЕГОДНЯ 05:07 2019-01-17T05:07:08+03:00

Радары установлены на 60 рубежах контроля и фиксируют 114 зон контроля встречного и попутного направлений

Изменить размер текста: A A

С 2012 года в Приморье автоматически снимаются нарушения дорожных правил благодаря комплексам фото-видеофиксации.

Радары установлены на 60 рубежах контроля и фиксируют 114 зон контроля встречного и попутного направлений. Семь рубежей контроля введены в 2018 году во Владивостоке, Находке и Уссурийске, а также в Надеждинском, Партизанском, Кировском и Дальнереченском районах.

Всего в 2012-2018 годы за нарушения, зафиксированные комплексами фото-видеофиксации, вынесено 2 миллиона 473 тысяч 276 постановлений о наложении штрафа на сумму 1 миллиард 333 миллиона 320 тысяч 100 рублей.

В 2018 году Центрами обработано 975 тысяч 242 фотофакта, содержащих информацию о нарушениях Правил дорожного движения.

За нарушение скоростного режима вынесено 696 тысяч. 142 постановления о наложении штрафа на сумму 295 миллионов 914 тысяч 250 рублей. Из них повторное нарушение скоростного режима в течение года зафиксировано в 5 тысячах 866 случаях.

За нарушение правил стоянки в Центры предоставлено 111 тысяч 667 фотофактов, зафиксированных комплексами «Паркон». По итогам обработки вынесено 85 тысяч 352 постановления на сумму 66 миллионов 337 тысяч 750 рублей.

За нарушение правил проезда на запрещающий сигнал в Центры предоставлено 6 тысяч 48 фотофактов, зафиксированных комплексом «Автоураган». По итогам обработки вынесено 6 тысяч 9 постановлений о штрафе на сумму 3 миллиона 964 тысяч 800 рублей.

За неуплату штрафов в срок составлено и направлено в суды 6 тысяч 613 административных материалов.

Сейчас в Приморском крае работают комплексы фото-видеофиксации, направленные на выявление нарушений скоростного режима, несоблюдение правил остановки и стоянки транспортных средств, проезд на запрещающий сигнал светофора.

В будущем планируется установить комплексы, фиксирующие выезд на встречную полосу в местах, где это запрещено.