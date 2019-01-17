Любители пиротехники устроили серьезный пожар во Владивостоке

СЕГОДНЯ 05:33 2019-01-17T05:33:40+03:00

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Этой ночью владивостокские любители салютов едва не стали причиной серьезного пожара. Они подпалили сопку на улице Сахалинской – и пламя чудом не перекинулось на соседнюю стоянку.

Все произошло после полуночи в районе «гостинок» на Сахалинской. На косогоре в районе домов №56 и №58 несколько местных жителей решили запустить салют. Однако что-то пошло не так: пиротехника стала причиной пожара. Сухая трава на склоне занялась быстро, и вскоре всю сопку охватило пламя. Очевидцы незамедлительно вызвали на место происшествия пожарных. Расчеты оперативно прибыли на место происшествия. Огнеборцам быстро удалось локализовать и потушить пламя. Они успели как раз вовремя: пожар уже подбирался к местной трансформаторной будке и припаркованным под сопкой машинам. Если бы пламя перекинулось на них, последствия пиротехнических шалостей были бы весьма серьезными.

«Комсомольская правда» писала, что во время новогодних праздников неосторожное обращение с пиротехникой стало причиной множества пожаров. Уже в первые минуты Нового года во все пожарные части края стали поступать сообщения о возгораниях. В саму праздничную ночь в крае произошло порядка 40 пожаров.