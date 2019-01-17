Санкционные яблоки безжалостно уничтожили в Приморье
Поставка сельскохозяйственной продукции из Польши, поддержавшей европейские санкции против России, на наш рынок запрещена
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Больше трёх центнеров польских яблок уничтожили на полигоне в Приморье.
16 января сотрудники Управления Россельхознадзора по Приморью и Сахалинской области вместе с сотрудниками линейного отдела МВД на станции Уссурийск и приморской транспортной прокуратуры при досмотре склада в Уссурийске обнаружили партию санкционной продукции. 315 килограммов яблок прибыли в Приморье из Польши.
По российскому закону, запрещенная к ввозу в страну продукция изъята из оборота и уничтожена под контролем Управления Россельхознадзора на полигоне в Уссурийске.