2019-01-17T05:51:50+03:00
Происшествия

Санкционные яблоки безжалостно уничтожили в Приморье

Поставка сельскохозяйственной продукции из Польши, поддержавшей европейские санкции против России, на наш рынок запрещена
Игорь СОРОКИН
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фото - pixabay.comфото - pixabay.com
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Больше трёх центнеров польских яблок уничтожили на полигоне в Приморье.

16 января сотрудники Управления Россельхознадзора по Приморью и Сахалинской области вместе с сотрудниками линейного отдела МВД на станции Уссурийск и приморской транспортной прокуратуры при досмотре склада в Уссурийске обнаружили партию санкционной продукции. 315 килограммов яблок прибыли в Приморье из Польши.

По российскому закону, запрещенная к ввозу в страну продукция изъята из оборота и уничтожена под контролем Управления Россельхознадзора на полигоне в Уссурийске.

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