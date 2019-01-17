«Губернаторскую тысячу» получат почти 590 тысяч пенсионеров Приморья

СЕГОДНЯ 06:36 2019-01-17T06:36:31+03:00

Пенсионеры, недавно сменившие место жительства, могут обратиться в территориальные отделы или многофункциональные центры

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Почти 590 миллионов рублей предусмотрели в бюджете Приморья на выплату «губернаторской тысячи».

В марте приморским пенсионерам начнут выплачивать единовременную адресную помощь. Как сообщили в департаменте труда и социального развития, схема прежняя. Часть пенсионеров получат деньги на карты. Часть – вместе с пенсиями в почтовых отделениях или на дому.

«В беззаявительном порядке выплата полагается всем пенсионерам, в том числе силовикам. На таких граждан у специалистов имеются все необходимые данные», – уточняют специалисты.

Пенсионерам силовых ведомств, не состоящим на учете в территориальных отделах, необходимо предоставить по месту жительства заявление и документы. Это паспорт, справка о назначении пенсии или пенсионное удостоверение, с указанием даты назначения пенсии.

По словам и.о. директора департамента Светланы Красицкой, заявление на выплату потребуется и от тех, кто ушел на заслуженный отдых по линии Пенсионного фонда, но ранее проживал в другом регионе.

«Пенсионеры, недавно сменившие место жительства, могут обратиться в территориальные отделы или многофункциональные центры. Для оформления помимо паспорта потребуется справка о назначении пенсии с указанием даты назначения», – разъясняет глава ведомства.

Справка КП

Дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты всем пенсионерам появилась в Приморье в 2004 году. После небольшого перерыва ее возобновили в 2013 году.