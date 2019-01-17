Жительница Приморья пропила телевизор и обманула любовника

СЕГОДНЯ 07:19 2019-01-17T07:19:12+03:00

Зато обхитрить правоохранительные органы ей не удалось

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Прокуратур Спасска-Дальнего утведила заключение по уголовному делу против местной жительницы. Женщину обвинили в заведомо ложном доносе.

По версии следствия, фигурантка обратилась в дежурную часть МО МВД «Спасский» с заявлением о краже принадлежащего ей и ее сожителю имущества.

В действительности, желая скрыть от сожителя факт продажи ею ЖК-телевизора и смартфона (вырученные деньги она пропила), женщина решила создать видимость хищения.

С этой целью лжепотерпевшая сообщила полиции заведомо ложные сведения о преступлении. Проверка очень быстро вывела даму на чистую воду. Она созналась в том, что сама вынесла и продала технику.

Сейчас уголовное дело направлено в Спасский районный суд.