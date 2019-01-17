2019-01-17T07:40:07+03:00
Происшествия

Житель Приморья перепил и открыл стрельбу по школьникам

Прибывшая по вызову вневедомственная охрана усмирила хулигана, ведется разбирательство
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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В Приморье росгвардейцы задержали мужчину, напавшего с пневматическим пистолетом на подростков.

Вечером на пульт централизованного наблюдения в Славянке поступил сигнал о срабатывании «тревожной кнопки» в продуктовом павильоне.

Тут же прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны увидели мужчину, размахивающего предметом, похожим на пистолет. Гражданин активно сопротивлялся, пытался вырваться и скрыться.

Правонарушителя задержали. При досмотре росгвардейцы изъяли у него пневматический пистолет.

Как установили сотрудники группы задержания, в павильон забежали четверо подростков 13-14 лет и рассказали, что за ними гонится мужчина. По словам детей, неизвестный на улице неожиданно начал кричать на них и стрелять из пистолета. Тут же в магазин ворвался мужчина, который стал угрожать присутствующим. Продавец нажала «тревожную кнопку».

Сотрудники вневедомственной охраны доставили злоумышленника в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 37-летний житель Владивостока, приехавший в Славянку к родственникам, был крепко пьян.

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