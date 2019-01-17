2019-01-17T08:35:56+03:00
Общество

Неравнодушных горожан зовут обсудить новый детсад во Владивостоке

В последнее время жители Владивостока всё чаще протестуют против "слишком больших" детских садов, как это произошло, например, на Второй Речке
Игорь СОРОКИН
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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Во Владивостоке в районе улицы Тихвинской, 3 запланировано строительство детского сада на 120 мест.

Общественные обсуждения пройдут 25 января в 17:00 в актовом зале школы № 25 по улице Никифорова, 41а. Все заинтересованные могут задавать вопросы, вносить замечания и предложения, участвовать в голосовании.

Участниками собрания могут стать граждане и юридические лица, интересы которых затрагиваются или могут быть затронуты при строительстве детского сада.

Как рассказали в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования, семьи, проживающие в районе улиц Сафонова, Тихвинской, Можайской, остро нуждаются в детском саду. Дело в том, что хотя дети и обеспечены местами в садиках, многие родители вынуждены возить их довольно далеко от дома.

Кроме того, теперь во Владивостоке, как и по всей России, стоит задача обеспечить местами в дошкольных учреждениях детей до трех лет. А значит, во Владивостоке предстоит очередной этап большого строительства новых детских садов — с ясельными группами. В этой связи строительство нового объекта на Тихвинской также максимально своевременно.

Как рассказали в управлении градостроительства и архитектуры, в мэрию Владивостока поступают обращения жителей района, где люди не согласны со строительством детского сада, так как, по их мнению, новый объект лишит их зеленой зоны.

Специалисты объясняют: да, детский сад займет определенную территорию (площадь застройки — порядка 0,5 гектара). Когда-то этот участок был окраиной города, и сегодня он по-прежнему занят деревьями, но поскольку город растет, часть их действительно попадает под вырубку. При этом существенная доля озеленения будет сохранена.

Более того, сразу за границей объекта находится обширная рекреационная «зона зеленых насаждений общественного пользования, парки, скверы, бульвары, сады». Причем площадь этой территории — более 5 гектаров, что в 10 раз больше территории строительства.

«Жители района и всего города могут свободно использовать эту зеленую лесную зону — для прогулок, отдыха и спорта», — объясняют специалисты.

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